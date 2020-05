2 बच्चों को कंधे पर बैठाकर पानी में किलोमीटरों तक चलने वाले बाहुबली ने कुछ ऐसा कहा

जब पुलिस की बात आती है, तो लोगों को लगता है कि पुलिस सख्त होती है, वे हमेशा गुस्से में रहते हैं लेकिन यह भी सच है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तो पुलिसवाले अपनी जान के जोखिम में डालकर लोगों की रक्षा कर रहे होते हैं। इसी तरह का उदाहरण कल मोरबी में और कुछ दिन पहले वडोदरा में सामने आया था। वडोदरा में, एक PSI वासुदेव बन गया और नवजात बच्चे को पानी से बाहर निकाला गया और किसी तरह उसके परिवार को सौंप दिया गया। कल मोरबी में टंकारा के कल्याणपुर इलाके में पानी भर जाने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह जडेजा ने बाहुबली की तरह अपने कंधे पर दो बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर ले गए।

Pruthviraj Jadeja, Gujarat police constable who was seen carrying 2 children on his shoulders for over 1.5 km in flood in Morbi's Kalyanpar: Situation was such that there was no time to think. People had to be rescued at any cost. So I carried both children on my shoulders.(11.8) pic.twitter.com/tO2oZWkVst

— ANI (@ANI) August 11, 2019