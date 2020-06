अमूल : चाइनीज चीजों के बहिष्कार वाले बैनर के कारण ट्विटर ने बंद किया अमूल का अकाउंट

अहमदाबाद :

देश के सबसे बड़े दूध उत्पादक संघ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने 3 जून को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक विषय पोस्ट किया जिसमें चीनी उत्पादों के बहिष्कार की घोषणा की गई थी। फिर 4 जून की देर रात को ट्विटर ने अमूल का अकाउंट बंद कर दिया। अमूल ने बाद में ट्विटर से संपर्क किया और 5 जून की सुबह खाते को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। अमूल के प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी ने कहा, “ट्विटर ने बिना किसी पूर्व सूचना के कुछ घंटों के लिए हमारा खाता बंद कर दिया।” हमने इस बारे में ट्विटर से संपर्क किया, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है कि ऐसा क्यों किया गया।

#Amul Topical: About the boycott of Chinese products… pic.twitter.com/ZITa0tOb1h

— Amul.coop (@Amul_Coop) June 3, 2020