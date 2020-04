अमित जेठवा हत्याकांड : गुजरात के पूर्व सांसद दोषी करार, सजा का एलान ११ जुलाई को

गुजरात के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा हत्याकांड में आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी को दोषी करार दिया गया। दीनू सोलंकी पूर्व सांसद हैं। उनके सहित ७ लोगों को दोषी करार दिया गया है। सातों को सजा का एलान ११ जुलाई को किया जायेगा।

बता दें कि २० जुलाई २०१० को अमित जेठवा की हत्या कर दी गई थी। अमित गीर वनक्षेत्र में चल रही गैर कानूनी खनन के खिलाफ आरटीआई करते थे। इसी से संबंधित मामले में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गुजरात पुलिस ने जांच के बाद कहा था कि दीनू सोलंकी की हत्या में कोई भूमिका नहीं है।

Ahmedabad: CBI Court finds seven people guilty in RTI activist Amit Jethva murder case, including former BJP MP Dinu Bogha Solanki. Quantum of punishment to be pronounced on 11th July.

