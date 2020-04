भाजपा द्वारा राज्यसभा चुनाव में जुगलजी ठाकोर को खड़े करने से अल्पेश को झटका लगा

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को गुजरात विधानसभा की दो सीटों के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, पहले उम्मीदवार विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जबकि दूसरे उम्मीदवार के रूप में जुगलजी माथुरजी ठाकोर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे अलपेश ठाकोर को जरूर झटका लगा होगा, क्योंकि कांग्रेस से इस्तीफे देने के बाद उनके भाजपा में शामिल होने का मुद्दा चल रहा है, ऐसे में अलपेश ठाकरे के विरोधी माने जाने वाले जुगलजी माथुरजी ठाकोर को मैदान में उतारने के कारण राजनीति गरमा गई है।

उल्लेखनीय है कि जुगलजी माथुरजी ठाकोर एक समय अल्पेश ठाकोर के साथ थे और ठाकोर सेना के लिए काम करते थे। जुगलजी माथुरजी ठाकोर को टिकट देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा में उनका पद बढ़ गया है और अल्पेश ठाकोर भाजपा में शामिल होने से पहले चौंक गए हैं।

कौन हैं जुगलजी माथुरजी ठाकोर ?

जुगलजी माथुरजी ठाकोर भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अल्पेश ठाकोर गुजरात में ठाकोर सेना बना कर सरकार के विरोध में शराबबंदी को लेकर अभियान चला रहे थे, तब जुगलजी माथुरजी ठाकोर उनके साथ थे, लेकिन अल्पेश ठाकोर के कांग्रेस के प्रति रवैये को देखते हुए, जुगलजी ठाकोर ने अपना रास्ता बदल लिया और वे भाजपा में शामिल हो गए।

जुगलजी ठाकोर के पिता पूर्व मुख्यमंत्री माधवसिंह सोलंकी के राजनीतिक सलाहकारों में से एक थे।

Gandhinagar: External Affairs Minister Dr S Jaishankar and Jugalji Mathurji Thakor file their nomination for Rajya Sabha, as BJP candidates, at Gujarat legislative assembly. pic.twitter.com/6fzNZC9Pc6

