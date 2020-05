गुजरात ATS को मिली बड़ी सफ़लता, अक्षरधाम हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

गुजरात एंटीटेररिस्ट स्क्वॉड को गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस की टीम ने अक्षरधाम आतंकी हमले के मुख्य आरोपी मोहम्मद यासर गुलाम मोहद्दीन भट्ट को गिरफ्तार किया है।

मोहम्मद यासर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया। उसके बारे में कहा जाता है कि वह पाकिस्तान आधिकारिक कश्मीर में छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कश्मीर से अहमदाबाद लाया गया। गौरतलब है कि 24 सितंबर, 2002 को अक्षरधाम आतंकवादी हमले में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

Gujarat: Akshardham temple attack (2002) accused Yasin Butt brought to Ahmedabad Airport. He was arrested by Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS) from Anantnag, Kashmir, today. pic.twitter.com/qx7g4elUuY

— ANI (@ANI) July 26, 2019