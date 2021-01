अहमदाबाद : पुलिसकर्मी ने मास्क मुद्दे पर युवती को तमाचा रसीद दिया!

राजनेताओं के सामने नतमस्तक हो जाने वाली पुलिस मास्क पहनने के मुद्दे पर सामान्य प्रजा को किस तरह से परेशान करती है उसका सटीक उदाहरण अहमदाबाद में देखा गया। अहमदाबाद में एक पुलिसकर्मी ने महिला दो तमाचा मार देने का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। जांच पड़ताल मे यह वीडियो अहमदाबाद के नवरंग पुरा का होने की जानकारी सामने आई है। बात ऐसी है कि पुलिस ने मास्क नहीं पहनने के मुद्दे पर एक युवक को पकड़कर गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। पति को गाड़ी में बैठाते देखकर उसकी पत्नी वहां दौड़ी आई और पुलिस को रोकने लगी। इस दौरान नाराज हुए पुलिस ने महिला को दो तमाचे कसकर मार दिए। जिससे कि वह डर कर पीछे हो गई। हालांकि इस दौरान एक जागृत नागरिक ने इस घटना का वीडियो बना लिया। અમદાવાદ: પોલીસકર્મીએ યુવતીને માર્યાં બે લાફા, આવી સત્તા કોણે આપી?@ahmedabadpolice V.c : News 18 #ahemdabadpolice #Gujarat #Hca #AHEMDABAD #ahemadabad_instagram #huchuahemdabad #ahemdabaddairies pic.twitter.com/SXR3dSzx5K — HuchuAhmedabad (@huchuahmedabad) January 15, 2021 पुलिस की निंदा की जा रही यह देखकर पुलिसकर्मी ने भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो […]

लोकतेज.कॉम 17 seconds ago

(Snapshot from the video twitted by @huchuahmedabad)