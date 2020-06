अहमदाबाद : देवराम मर कर जिंदा हुआ हो या नहीं, लेकिन सिस्टम जरूर मर गया!

अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का यह किस्सा बड़ा अचरजपूर्ण तो है ही, लेकिन हमारे सिस्टम पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। जरा सोचिये, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमारी से मर जाए और आप उसकी अंतिम क्रिया करके घर लौटें, तभी अस्पताल से फोन आये कि मरीज की तबियत ठीक है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी।

दरअसल हुआ यूं कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में देवराम नामक व्य‌क्ति भर्ती था। उसे डायाबिटिज के कारण कोम्प्लीकेशन हो गया था। अस्पताल की ओर से मरीज के परिवार वालों को सूचित किया गया कि मरीज का कोरोना रिपोर्ट पोजीटीव आया है। एक सप्ताह के बाद परिजनों को उस मरीज का पॉलीथिन में लिपटा हुआ शव मिलता है। परिजन बड़े कठोर मन से ‌अपने परिवार के इस मृत सदस्य का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करते हैं। लेकिन यहां कहानी में ‌ट्विस्ट आता है।

Yet another twist in the story: #GCMRI #CivilHospital head S Pandya says Devram IS dead. The message to the family that Devram is alive, #covid negative & fine was a mistake by a Doctor. Shame on the hospital. Declare the name of the Doctor who “made” this mistake. #Gujarat https://t.co/etVYZ0A1Xb

— Deepal.‏‎‎Trivedi (@DeepalTrevedie) May 31, 2020