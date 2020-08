अहमदाबाद : श्रेय अस्पताल की आग बुझाने वाले दमकलकर्मी कोरंटीन हुए

41 लोगों को बाहर निकाला था अहमदाबाद के नवरंग क्षेत्र स्थित श्रेय हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में आग बुझाने के प्रयास करने वाले दमकल कर्मियों ने 41 लोगों को बाहर निकाला था। इन दमकलकर्मियों को कोरोना मरीजों के संपर्क में आए होने के कारण उन्हें तुरंत ही क्वारंटाइन कर दिया गया। Broken hearts.From life to death.#ShreyHospital massacre#COVID19 #CoronavirusIndia #Ahmedabad @DeepalTrevedie @ahmedabadmirror pic.twitter.com/qqvLowFN1b — Ancela Jamindar (@AncelaMirror) August 7, 2020 रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद के श्रेय हॉस्पिटल में गत रोज सबेरे अचानक शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंच गए और उन्होंने आग पर काबू का प्रयास शुरू कर दिया। From life to death.#ShreyHospital massacre#COVID19 #CoronavirusIndia #Ahmedabad @DeepalTrevedie @ahmedabadmirror pic.twitter.com/51jhr67N8y — Ancela Jamindar (@AncelaMirror) August 7, 2020 बताया जा रहा है कि मरीज के अटेंडेंट की पीपीई किट में आग लगने के बाद कुछ ही देर में आग पूरे हॉस्पिटल में फैल गई थी। दमकलकर्मियों ने राहत का प्रयास करते हुए 41 लोगों को बाहर निकाला था। […]