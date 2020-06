तीन विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अन्य विधायकों को करेगी कोरन्टाइन

अहमदाबाद (ईएमएस)| राज्यसभा चुनाव से पहले तीन विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हरकत में आ गई और पार्टी के अन्य विधायकों को कोरन्टाइन करने की योजना बनाई है| कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार भरतसिंह सोलंकी ने आणंद के एक रिसोर्ट में पार्टी के 15 विधायकों के साथ बैठ की| और विधायकों की टूट से बचने के लिए बैठक में रणनीति बनाई गई है| जिसके मुताबिक विधायकों को मंडलवार तीन टीमों में विभाजित किया जाएगा और इन 3 टीमों की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को सौंपने का फैसला किया गया है|

जानकारी के मुताबिक मध्य एवं दक्षिण गुजरात के विधायकों की टीम को संभालने की जिम्मेदारी भरतसिंह सोलंकी संभालेंगे| जबकि उत्तरी गुजरात के विधायकों संभालने की जिम्मेदारी सिद्धार्थ पटेल और जगदीश ठाकोर को सौंपी गई है| इसके अलावा सौराष्ट्र मंडल के विधायकों की टीम को विपक्ष के नेता परेश धानाणी और पूर्व प्रदेश प्रमुख अर्जुन मोढवाडिया संभालेंगे| कांग्रेस के सभी विधायकों को शनिवार तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा|

In video: Then Morbi Congress MLA Brijesh Merja submitting his resignation before the Assembly Speaker which has been accepted. Merja is MLA no more, said Assembly Speaker later to media persons. Merja is 8th Gujarat Congress MLA to resign from assembly ahead of Rajya Sabha polls pic.twitter.com/CNADb2XX7I

— DeshGujarat (@DeshGujarat) June 5, 2020