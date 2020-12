अभिनेता आमिर खान ने ली महात्मा गांधी के निवास स्थान कीर्ति मंदिर की मुलाकात

फिल्म अभिनेता आमिर खान अपनी शादी के 25वीं वर्षगांठ के सेलिब्रेशन के बाद सासण से वापस लौटते समय पोरबंदर गए थे और उन्होंने कीर्ति मंदिर की विजिट की। आमिर खान ने अपने 15वीं मैरिज एनिवर्सरी पर सासण में सेलिब्रेशन करने के बाद मुंबई जाने के लिए वह पोरबंदर एयरपोर्ट पर रवाना हुए। इसके पहले उन्होंने गांधी जी के जन्म स्थान कीर्ति मंदिर की विजिट की। गांधी जी के जन्म के समय के पुराने स्मारक और खंड की उन्होंने विजिट की थी और उसके बारे में गहराई से जानकारी ली थी। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज भी आजादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ रहे थे। यहां आने पर ऐसा लग रहा है कि गांधी जी अभी भी हमारे बीच जीवित हैं। बचपन में गांधीजी जिस रूम में रहते थे। जहां पर बचपन की हरकते की थी वहां पर जाने के बाद उनके बचपन का एहसास हो रहा है। खासतौर पर कीर्ति मंदिर में बरसात के पानी का संग्रह के लिए बनाई गई है। Aamir Khan clicked with Fans during his recent visit to Gujarat.#AamirKhan #Gujrat @aamir_khan pic.twitter.com/xCkKmk0dwV — $@M […]