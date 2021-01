इस वीडियो को देखने के बाद पिज़्ज़ा खाना छोड़ देंगे आप!

अक्सर लोग किसी खास मौके पर घर के बजाय किसी होटल या रेस्तरां में जाकर खाना पसंद करते हैं। लोग जन्मदिन या किसी अन्य खुशी के अवसर के बाद भोजन करने के लिए अपने परिवार के साथ होटल जाते हैं। हालांकि इन होटलों या रेस्तरां के भोजन के अनहेल्दी होने और खाने में से कीड़े निकलने के कई मामले सामने आए हैं।

ऐसे में अगर आप पिज्जा खाने के शौकीन हैं, तो आज हम आपको एक गंदे किचन का वीडियो दिखाएंगे, आप यह देखकर चौंक जाएंगे और शायद पिज्जा ब्रेड कैसे बनता है ये देखकर कभी पिज्जा खाने की हिम्मत न करें।

दरअसल रोहित श्रीवास्तव नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया और लिखा, “पिज्जा फैक्ट्री इंडिया, मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद स्थानीय पिज्जा सेंटर जाने से पहले दो बार सोचेंगे।” रोहित श्रीवास्तव द्वारा अपलोड किया गया वीडियो को देखकर उल्टी हो सकती है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पिज्जा ब्रेड को बहुत ही गंदे तरीके से बनाया जाता है।

Pizza factory in India !!

I bet you will think twice before eating a local pizza base after watching this video !!! pic.twitter.com/DbTj5mv9Ti

— Rohit Srivastava ( aka CHIEF) (@roshovani) January 13, 2021