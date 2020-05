क्यों ऑफिस से काम करना बेहतर होता है, बता रहे हैं उद्योगपति आनंद महेंद्रा

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने कहा है कि कई वजहों से वे वर्कप्लेस यानी ऑफिस से काम को बेहतर मानते हैं। पिछले महीने आनंद महिंद्रा ने एक मजेदार किस्सा शेयर किया था कि वे कई बार शर्ट के नीचे लुंगी पहनकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में शामिल होते हैं।

ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने मंगलवार को कई ट्वीट किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वास्तव में वर्कप्लेस यानी ऑफिस में ही काम करना बेहतर है। उन्होंने लिखा कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में वर्क फ्रॉम होम ज्यादा हो सकता है, लेकिन परंपरागत वर्कप्लेस पर काम हमेशा प्रभावी बना रहेगा।

गौरतलब है कि आनंद महिंद्रा ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं। उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि वर्कप्लेस में आपको अपनी कीमत पता चलती है और यह प्रेरणा का स्रोत होता है। वर्कप्लेस आत्म-मूल्य का बोध तो कराता ही है वहीं आपको घरेलू तनाव और झंझटों से छुटकारा भी देता है, खासकर औरतों के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि विकासशील देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन संगठित वर्कप्लेस पर ज्यादा सक्षम तरीके से लागू किया जाता है।

I believe there’ll indeed be more Working From Home post-the-pandemic, but the tradition of the workplace will remain predominant. Those who predict large-scale WFH are looking through affluent country lenses. (1/3) https://t.co/xxYpcGApGu

