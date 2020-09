जब लेम्बोर्गिनी हो गई महिंद्रा थार की दीवानी, देखें मज़ेदार वीडियो!

“जो दिखता है, वही बिकता है!”

आपने यह कहावत सुनी होगी। लेकिन भारतीय वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने नई पीढ़ी के थार को इतना आकर्षक और आधुनिक बना दिया है कि लोगों में इसके प्रति एक अलग ही दीवानगी देखी जा रही है। महिंद्रा ऑटोमोटिव ने नई पीढ़ी के थार का 15 अगस्त को अनावरण किया है और कंपनी इसे 2 अक्टूबर को भारत में लॉन्च करने जा रही है। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष सोशल मीडिया पर अपने उदार और प्रेरक वीडियो के लिए पहले से ही आम जनता के बीच लोकप्रिय हैं। इस बार उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें एक लक्जरी सुपर कार लेम्बोर्गिनी के मालिक ने अपनी कार मुंबई की सड़कों पर पार्क की और नई पीढ़ी के महिंद्रा थार को देखने के लिए उतर गए।

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, केवल एक लेम्बो ही थार को रोक सकता है। बता दें कि आनंद महिंद्रा ने थार के बारे में पहले भी कई बातें साझा की हैं। जिसमें थार से जुड़े मीम्स भी शामिल हैं। इसके अलावा, आनंद महिंद्रा ने यह भी कहा है कि लॉन्च होते ही वह थार को अपने गैरेज में समायोजित कर लेंगे।

The Thar can only be stopped by a curious Lambo…

Thanks for making my day @bikewithgirl Keep cruisin’… https://t.co/cUpWxT0VNb

— anand mahindra (@anandmahindra) September 15, 2020