देखिए गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर मची तबाही के ये 9 वीडियो

कल जहां पूरा देश कल गणतंत्र दिवस मनाने में व्यस्त था, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दो महीनों से चल रहे किसान बिल के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। कृषि बिल के खिलाफ चल रहे आंदोलन में, 26 जनवरी को विभिन्न किसान संगठनों द्वारा एक ट्रैक्टर-गाड़ी निकालने का निर्णय लिया गया, जो शांति मार्च के बजाय बेहद हिंसक हो गया। इस रैली के दौरान दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुईं, जिससे दिल्ली में कई स्थानों पर कई लोग घायल हुए और कई स्थलों पर बर्बरता हुई। आइए एक नजर डालते हैं कि कल दिल्ली में होने वाले रैली के दौरान हुए बर्बरता के वीडियो पर।

#WATCH | Two vehicles of Delhi Police including a riot control vehicle were vandalised by protesters at Nangloi-Najafgarh Road earlier today. (Video source – Delhi Police) pic.twitter.com/FWW6Detxpw — ANI (@ANI) January 26, 2021

प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के नांगलोई-नजफगढ़ क्षेत्र के पास पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया।

कल प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर हंगामा किया, पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। लेकिन दंगाइयों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिससे कई पुलिसकर्मी को खुद को बचाने के लिए दीवार से कूदना पड़ा।

#WATCH | A protesting farmer died after a tractor rammed into barricades and overturned at ITO today: Delhi Police CCTV Visuals: Delhi Police pic.twitter.com/nANX9USk8V — ANI (@ANI) January 26, 2021

कल आईटीओ के पास एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को दोषी ठहराया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा फुटेज में स्पष्ट रूप से ट्रैक्टर चालक को बहुत तेजी से गाड़ी चलाते दिखाया गया, जो बाद में पलट गया और उसकी मौत हो गई।

मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मार्च किया, हर जगह पुलिस द्वारा स्थापित बैरिकेड्स को तोड़ दिया। कल दिल्ली के पंजाबी बाग में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

#WATCH | Farmers break police barricades at Peeragarhi Chowk and move towards Punjab Bagh in Delhi. pic.twitter.com/H2VqOKTaqh — ANI (@ANI) January 26, 2021

दिल्ली के नांगलोई इलाके में मंगलवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़े गए। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहीं ट्रैक्टर पर स्टंट करना शुरू कर दिया।

#WATCH: A Delhi Police personnel rescued by protesters as one section of protesters attempted to assault him at ITO in central Delhi. #FarmLaws pic.twitter.com/uigSLyVAGy — ANI (@ANI) January 26, 2021

दिल्ली में कल हुए तांडव की सबसे बड़ी तस्वीर वही रही, जहां प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर निशान साहब का झंडा फहराया था। देश के अधिकांश लोगों ने इस घटना की आलोचना की और कहा कि लाल किले पर केवल देश का झंडा फहराया जाना चाहिए।

#WATCH: Security personnel resort to lathicharge to push back the protesting farmers, in Nangloi area of Delhi. Tear gas shells also used.#FarmLaws pic.twitter.com/3gNjRvMq61 — ANI (@ANI) January 26, 2021

दिल्ली में मंगलवार को आईटीओ के पास के पास भयंकर संघर्ष देखा गया। जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। हजारों ट्रैक्टर यहां इकट्ठा होकर पुलिस से भिड़ रहे थे।

#WATCH A protestor hoists a flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi#FarmLaws #RepublicDay pic.twitter.com/Mn6oeGLrxJ — ANI (@ANI) January 26, 2021

गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने टेक्टर रैली निकाली। जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने अपनी अशिष्टता दिखाई। आईटीओ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी फंस गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ही उसे बाहर निकाला था।

#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4 — ANI (@ANI) January 26, 2021

दिल्ली पुलिस ने कुछ स्थानों मेंपर बेरीकेट्स लगा कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और जहाँ तक संभव हो तब तक शांतिपूर्वक मामले को हल करने की कोशिश की। इसके बाद भी कुछ स्थानों पर विरोध ने रौद्र रूप धारण कर लिया।

#WATCH Protesters break barricade, attack police personnel and vandalise police vehicle at ITO in central Delhi pic.twitter.com/1ARRUX6I8E — ANI (@ANI) January 26, 2021

कल के विरोध प्रदर्शनों में 80 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। पुलिस ने अब तक हिंसा में 15 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में अभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।