वायरल वीडियो: बर्फ में मस्ती करते पांडा का ये वीडियो देखकर खुश हो जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर आए दिन बहुत ही प्यारे और दिल को मोह लेने वाले वीडियो सामने आते रहते है। आए दिन कोई जानवर अपनी ‘प्यारी हरकत’ से लोगों का दिल जीत लेता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक जानवर का प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो बर्फ में आनंद लेते हुए कुछ मजेदार और मनमोहक काम करते हुए पांडाओं का हैं।

आपको बता दें कि यह क्लिप स्मिथसोनियन नेशनल जू एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा वाशिंगटन डीसी में ट्विटर पर साझा की गई थी। 51 सेकंड की इस क्लिप में दो पांडा को देखा जा सकता है जो एक-एक करके, फिसलने, लुढ़कने और हिलने-डुलने का काम कर रहे है। इन पांडा की हरकतें बहुत मजेदार लग रहा है।

https://twitter.com/NationalZoo/status/1355986484931780609

इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा गया कि “स्लाइड, समर्सोल्ट और शुद्ध पांडा आनंद। विशाल पांडा मेई जियांग और तियान तियान की ओर से बर्फ वाले दिनों की शुभकामनाएं!”

इस क्लिप की शुरुआत में एक पांडा चिड़ियाघर के बर्फीले रास्ते पर पीठ के सहारे फिसलता हुआ दिखाई देता है। वह फिर तैयार होता है और रास्ते पर आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। शायद वो एक बार और सरकने का प्रयास करने करने जाता है। थोड़े क्षणों बाद एक पांडा को बर्फ में चारों ओर लुढ़कते हुए देखा जा सकता है।

इस क्लिप को ट्विटर पर अब तक 6.1 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। साथ ही इसे 156 हज़ार से अधिक लाइक और लगभग 45 हज़ार से अधिक रीट्वीट मिले हैं। इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने प्यारे और मजाकिया टिप्पणियां भी की है।

Can you post some more clips. Very soothing & uplifting. Many thanks.

