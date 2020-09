बैसाखी पर खेत जोतते दिखा जगत का तात, वीडियो वायरल

बहाने ढूंढना और कुछ नहीं करना जीवन का सबसे आसान काम है। लेकिन अगर आपके पास मजबूत इरादे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आ जाएं। आप अपनी हर समस्या को दूर कर सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। किसानों ने शायद यही सीख सभी लोगों को दी है। यहां हम जिस किसान की बात कर रहे हैं वो भी बिना पैर के खेत में काम कर रहे हैं। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, वह भारतीय वन सेवा के अधिकारी मधु मीठा ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में एक मेहनती किसान को दिखाया गया है जो बिना एक पैर के भी खेत में काम कर रहा है। इसके साथ अधिकारी ने लिखा, ‘कोई भी शब्द इस वीडियो के साथ न्याय नहीं कर सकता है।’

No words can do justice to this video.

Thank you. pic.twitter.com/Qqj6P4kXtz — Madhu Mitha, IFS (@IfsMadhu) September 17, 2020

35 सेकंड के इस वीडियो में एक किसान को एक हाथ में फावड़ा और दूसरे में बैसाखी के साथ खेत में चलते हुए दिखाया गया है। किसान खुद को बैसाखी के साथ संतुलित कर रहा है और फावड़े के साथ काम करना शुरू कर रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

His silence ,determination,attitude , inspires me and makes me question my own attitude to life ! — Aditya (@chaplinwaves) September 18, 2020

My heart is crying after watching this! My word for this video' jai jawaan jai kisaan salute for the real hero of my country.

Jai Hind.. — Varun Sharma (@VarunSh82964500) September 17, 2020

एक यूजर ने लिखा, ‘इस वीडियो को देखकर मैं हतप्रभ रह गया। जय जवान जय किसान। देश के सच्चे नायकों को सलाम। जय हिन्द।’ तो दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मैं आपको नमन करता हूं। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं, उनकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।’

No words can do justice to this video.

Thank you. pic.twitter.com/Qqj6P4kXtz — Madhu Mitha, IFS (@IfsMadhu) September 17, 2020

तो एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘कभी अनाज बर्बाद मत करो। एक रेस्तरां, घर, पार्टी या शादी में भोजन बर्बाद मत करो। अन्न का हर दाना आपको कई किसानों के अथक परिश्रम के बाद मिलता है। उनका सम्मान करें।’

No words can do justice to this video.

Thank you. pic.twitter.com/Qqj6P4kXtz — Madhu Mitha, IFS (@IfsMadhu) September 17, 2020

कई उपयोगकर्ता भी थे जिन्होंने अभिनेता सोनू सूद को टैग किया और किसान की मदद करने के लिए आवेदन किया। वहीं, लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं।

(Feature Image Credit: asiavillenews.com)