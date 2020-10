गज़ब ढा रहा ये ‘कलाई तोड़ू’ डांस ट्रेंड, सोशल मीडिया पर कब क्या चल जाए कह नहीं सकते!

इंटरनेट एक मज़ेदार जगह है। यहाँ एक से बढ़कर एक क्रिएटिव लोग बसे हुए है जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते है। सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ नया वायरल होने लगता है। कब क्या ट्रेंडिंग में आ जाए ये किसी कोई पता नहीं! हम आए दिन सोशल मीडिया पर बॉलीवुड गानों पर लोगों के थिरकने वाले वायरल वीडियो देखते रहते है। जिनमे से कुछ वीडियो भारत के बाहर के भी होते है। वैसे भी बॉलीवुड और उसके गानों का जितना क्रेज भारत में है उतना ही भारत के बाहर भी, विदेशों में भी लोग इन गानों का जमकर लुफ़्त उठाते है।

फ़िलहाल सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है जिसमे कुछ विदेशी लोगों जिनमे बड़े, महिलाएं, बच्चे और काम करने वाले लोग भी शामिल है वो आर माधवन और कंगना रानौत की सुपरहिट फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लोकप्रिय गाने “सड्डी गली” पर अपनी कलियों को मटकाते मटकाते नाचते दिखाई दे रहे है। इस ट्रेंड को लोगों ने ‘ब्रेक योर रिस्ट’ नाम दिया है।

आपको बता दें कि ब्रेक योर राइट चैलेंज पहली बार इस साल की शुरुआत में टिकटोक पर दिखाई दिया था। इस वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ लोगों का समूह एक साथ रहता है और उनमे से एक अचानक ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसकी कलाई टूट गई हो और जैसे ही बाकि लोग उसके पास जाते है तो वो अचानक ही नाचने लगता है और बाकी सब भी उसका साथ देने लगते है। इन सब के बीच गाना पीछे चलता रहता है।

