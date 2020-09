सुशांत सिंह राजपूत की ये मोम-प्रतिमा, मानो अभी बोल उठेंगे!

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। इस खबर ने सुशांत के लाखों प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया। सुशांत की मौत के बाद, सुशांत के परिवार और उनके प्रशंसक लगातार उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच एक और मांग सुशांत के प्रशंसकों द्वारा की गई। उनके प्रशंसकों ने मांग की कि लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में सुशांत सिंह राजपूत का मोम का पुतला लगाया जाए। हालांकि मैडम तुसाद ने अब तक ऐसी कोई पहल नहीं की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सुशांत के एक प्रशंसक ने एक चमत्कार किया। सुशांत के निधन के बाद, उनके प्रशंसक उन्हें लगातार अलग तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

सुशांत के प्रशंसक कभी-कभी किसी चित्र, पेंटिंग या रंगोली को श्रद्धांजलि देता है। तो कोई इसके लिए कुछ लिखकर सोशल मीडिया पोस्ट करता है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का मोम का पुतला लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक कलाकार ने सुशांत सिंह राजपूत को विशेष श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मोम की प्रतिमा बनाई है।

Inauguration of a Wax statue of our beloved "Sushant" in a Museum at Asansol…..❤❤❤❤

Sculptor – #Susanta_Ray

Place – Asansol(West Bengal)

Date – 17.09.2020@ArnabRepublicc@shwetasinghkirt pic.twitter.com/I4uDlqzfmn

