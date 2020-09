PUBG पर भी होती है धोखाधड़ी, सप्ताह भर में 20 लाख एकाउंट किये बैन

ऑनलाइन मोबाइल खेल पबजी PUBG ने खेल में धोखाधड़ी के कारण अपने 20 लाख से अधिक खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई 20 अगस्त से 27 अगस्त तक एक सप्ताह के भीतर हुई थी। इस एक सप्ताह की अवधि के दौरान कुल 2,273,152 खाते और 1,424,854 उपकरण स्थायी रूप से खेलने से प्रतिबंधित कर दिए गए। प्रतिबंध के प्रमुख कारणों में स्पीड चीट्स (12%), ऑटो-ऐम चीट्स (27%), एक्स-रे विजन (32%) का उपयोग करना और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी (22%) शामिल हैं। 4% खातों को क्षेत्र की क्षति के संशोधन के लिए प्रतिबंधित किया गया था जबकि 3% चरित्र मॉडल के संशोधन के चलते निलंबित कर दिए गए थे। इस बारे में खेल के ट्विटर हैंडल पर एक जानकारी साझा की गई थी। From August 20th to August 27th, 2,273,152 accounts and 1,424,854 devices have been permanently suspended from accessing our game, out of which these are the reasons: ⬜ 12%: Speed Cheats⬜ 22%: Other⬜ 27%: Auto-Aim Cheats⬜ 32%: X-Ray Vision pic.twitter.com/0U7JFeSxtF — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) August 29, 2020 PUBG मोबाइल खेल में होने वाले बड़े पैमाने की धोखाधड़ी […]