सुशांत की मौत को लेकर अटकलबाजी जारी है, अब हो रहीं ये बातें!

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।साथ ही एक के बाद एक नई बातें सामने आ रही हैं।धीरे धीरे अब यह मामला पुलिस के लिए भी एक पहेली बन रहा है लेकिन प्रशंसको के पास अभिनेता की मौत की जांच के लिए एक अलग सवाल हैं। एक ओर जहाँ अभिनेता की मृत्यु के बाद कई लोगों का मानना ​​है कि सुशांत ने भाई-भतीजावाद के कारण आत्महत्या कर ली होगी।वही उनके प्रशंसक यह आरोप लगा रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि मारे गए। मामले की विस्तार से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।

अब सामने आ रही एक जानकारी ने मामले की गुत्थी को और उलझा दिया है। जानकारी के अनुसार, सुशांत की आत्महत्या की खबर 14 जून को दोपहर 1 बजे सामने आई पर सुशांत की आत्महत्या की जानकारी विकिपीडिया पेज पर 14 जून को सुबह 9 से 9.30 के बीच ही अपडेट हो गई थी। अब सुशांत के प्रशंसक सोशल मीडिया पर आईपी पते को भी साझा कर रहे हैं जिसमें से जानकारी अपडेट की गई थी। अब यह तेजी से फैल रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। जिसके लिए अब प्रशंसक सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।

How could this be possible.A person adding to his Wikipedia page that he died by suicide at 9.08 am.That means someone already knew it before his death that he will commit suicide..

There is something fishy..CBI needs to investigate..#AmitShahDoJusticeForSSR pic.twitter.com/4wXXxMVGnb

