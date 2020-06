बहन-पिता ने गंगा में विसर्जित किया सुशांत की अस्थियाँ, आप भी विडियो देखिए

गुरुवार को सुशांत सिंह राजपूत का पटना में अंतिम संस्कार किया गया। गुरुवार की दोपहर उनके परिवार के सदस्य सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों को लेकर पटना के गंगा घाट पर गए और बहन की उपस्थिति में परिवार गंगा के बीच में एक नाव पर चढ़ गया और सुशांत की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दिया। सुशांत की अस्थियों को उसी गंगा घाट पर पहुँचाया गया, जहाँ उनकी माँ की अस्थियों को भी विसर्जित किया गया था।

सुशांत की मौत के बाद मुंबई से पटना पहुंचे उनके पिता केके सिंह ने चिता को आग दी और फिर बुधवार को सुशांत की बहनें और पिता सभी पटना चले गए। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और रानी सिंह भी विसर्जन के समय नाव में मौजूद थीं और उन्होंने अपने पिता के साथ अस्थियां विसर्जित कीं।

Sushant Singh Rajput ashes immersed in The Ganges in Patna, Bihar. You'll be missed. #SushantSinghRajput pic.twitter.com/SU5fZah52L

— Chetan Bhutani (@BhutaniChetan) June 18, 2020