इन दोस्तों का अलविदा कहना आपको भी भावुक कर देगा, देखिए वीडियो!

इंसान और जानवरों के बीच के भावुक रिश्ते के बारे में हर कोई जानता है। आए दिन हम इन्टरनेट पर कोई न कोई वीडियो या समाचार पढ़ते है जिससे इन रिश्ते पर हमारा भरोसा और मजबूत हो जाता है। हाल ही एक 90 वर्षीय व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमे वो व्यक्ति अपने जानवर दोस्त को अंतिम सलाम दे रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई भावुक हुए जा रहा है।

59 सेकंड की क्लिप में एक बुजुर्ग व्यक्ति घास पर लेटे एक कुत्ते की तरफ चलते हुए दिखाया गया है। वह जानवर के पास बैठ जाता है और उसे सहलाता है। वह फिर पालतू जानवर को पानी पिलाता है।

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, “मेरा 90 साल पुराना पड़ोसी मेरे कुत्ते को अलविदा कहने आया था। मेरा कुत्ता उसे देखने के बाद खुश था। वह उसे हर दिन एक बिस्कुट देता था। वे एक-दूसरे को मानते थे। इन दोनों को आखिरी बार एक साथ देखना मेरे लिए कठिन था। 2 दोस्तों नेएक दुसरे को अंतिम अलविदा कहा।”

Her 90 yr old neighbor came to say goodbye to her elderly dog. 2 old friends saying their last goodbyes. pic.twitter.com/UuuVHCRIOw — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 1, 2020

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद ये वायरल हो चुका है। विभिन्न प्लेटफार्म पर इसे लाखो दफ़ा देखा जा चुका है। केवल वीटर की बात करे तो अब तक इस वीडियो को 10.3 लाख बार देखा गया है। जबकि इसे 31 हज़ार से अधिक लाइक्स मिल चुके है।

इस वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे है। कुछ कमेंट्स :

