अगले पांच सालों में करोड़ों नौकरियां छीनेंगे रोबोट, लेकिन इन क्षेत्रों में पैदा होंगे नये अवसर

कोरोना के कारण पहले से ही लोग परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरी पहले से जा रही है। ऐसे में रोबोट के कारण भी आने वाले दिनों में रोजगारी जाने के समाचार सामने आने से लोगों में और निराशा फैल गई है।

ये हैं सर्वे के नतीजे

वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की ओर से किए गए एक सर्वे में बताया गया है कि कोरोना के कारण लोग धीरे-धीरे जीवन शैली में परिवर्तन आया है। भविष्य में काम करने की नई पद्धति विकसित हो गई है। जिन लोगों को अपनी नौकरी बचाए रखनी है उन्हें 2025 तक नई स्कील सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले दिनों में मशीन भी मानव की तरह ही काम करेंगी। डाटा एंट्री, अकाउंटिंग तथा अन्य कार्यों के लिए भी लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए नई नौकरियों का सर्जन नहीं हो रहा है।

इन क्षेत्रों में पैदा होंगे नये रोजगार

हालांकि इस सर्वे में एक बात यह भी खुलकर आई है कि स्वास्थ्य सेवा, टेक्नोलॉजी और कंटेंट जैसे क्षेत्रों में 9.70 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। बताया जा रहा है कि इंटर एक्टिंग, निर्णय प्रक्रिया, संचालन कला आदि क्षेत्रों में लोगों की नौकरियां बची रहेंगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नई-नई संभावनाएं बनेंगी। इस सर्वे में 40% लोगों ने वर्कफोर्स घटाने की बात की थी जबकि 34% लोगों ने टेक्नोलॉजी के कारण वर्क फोर्स की आवश्यकता रहेगी ऐसा बताया।

जाने माने उद्योगपति हर्ष गोयन्का ने इसी विषय से संबंधित ये वीडियो शेयर किया है, देखें एक झलकः

85 million jobs may be displaced by machines – and 97 million new roles emerge – as automation and #Covid19 create a 'double-disruption' for workers, according to @WEF @biz @alexisohanian @debjani_ghosh_ @Activate1M1B @zahidi @balajis @kiranshaw @om

