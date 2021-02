11 महीनों बाद शुरू हुई मुंबई लोकल, मुसाफिर ने कुछ यूं टेका मत्था, तस्वीर वायरल

हमारी जिन्दगी में ऐसी कई चीजें है जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता मुंबई वालों और वहां की लोकल ट्रेनों के बीच हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनें मुंबई की जान मानी जाती है। इसे मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है। इस कोरोना काल में बाकि सभी जरुरी सेवाओं की ही तरह मुंबई की लाइफ लाइन लगभग साल भर बंद रही। अब जब 320 दिन बाद मुंबई लोकल ट्रेन फिर आम जनता के लिए दौड़ने लगी तो इस मौके पर ट्र्रेन से जुडी एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा कर रखा हुआ है। दरअसल इस्टे समय के बाद लोकल ट्रेन के शुरू होने पर उसमें सवार होने से पहले एक युवक ने कोच के गेट पर वैसे ही माथा टेक दिया जैसे लोग किसी धार्मिक स्थल पर टेकते है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही इस तस्वीर को देखकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि यही है भारत की आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम इसे कभी नहीं खोएंगे।

A click that touched my heart, a commuter worshipping Mumbai Local before boarding after 11 months. ❤️ pic.twitter.com/AqEhlTaH0Z

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद से समाचार लिखे जाने तक इस पोस्ट को लगभग 31 हज़ार लाइक्स और 3.3हजार रीट्विट मिल चुके है। इस फोटो को देखकर लोगों में विभिन्न प्रकार के भाव आ रहे और लोग इस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कमेंट्स भी किये जा रहे है।

It is this simplicity of the heart & the spiritual connect in every thought & action of ours…that is Indianness!

This simplicity & innocence can be witnessed in all parts of the country & it is this Indianness that binds us all!#IndianAtHeart

— Prabhaat #StayHomeSaveLives (@pkvarsha) February 3, 2021