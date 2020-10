मिर्जापुर 2 के ट्रेलर का सूरत ट्रैफिक पुलिस के साथ का ये जोरदार कनेक्शन, मज़ा आ गया

मिर्जापुर के पहले सीजन के बाद से ही दुनिया भर के प्रशंसकों को मिर्जापुर के सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार है। तो अब मिर्ज़ापुर के सभी प्रशंसको के लिए के अच्छी खबर आई है। कल यानी 6 अक्टूबर को मिर्ज़ापुर के दुसरे सीजन का ट्रेलर सामने आया। इसमें एक्शन है, इमोशन है और ढेर सारा ड्रामा है। हालांकि इसके जारी होते ही, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग लगातार इसके डायलॉग्स और स्क्रीन शॉट्स शेयर कर रहे हैं। ख़ास बात है कि ट्रेलर रिलीज़ के बाद #Mirzapur2 ट्विटर के टॉप पर ट्रेंड करने लगा।

सूरत पुलिस भी बहती गंगा में हाथ धोने से खुद को रोक नहीं पाई। सूरत ट्राफिक पुलिस ने अपने इन्स्ताग्राम हैंडल पर रोड लाइट की एक तस्वीर को मिर्ज़ापुर के कालीन भैया के एक डायलॉग के साथ पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा गया “जो आया है वो जाएगा भी….बस मर्ज़ी हमारी होगी!

A post shared by Surat City Traffic Police (@suratcitytrafficpolice) on Oct 6, 2020 at 2:44am PDT

आपको बता दें कि सूरत पुलिस समय समय पर अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर मीम्स पोस्ट करती रहती है। अब जब दुनिया मिर्ज़ापुर पर मीम्स बना रही तो सूरत पुलिस कैसे पीछे रह सकती थी।

मिर्ज़ापुर पर बने कुछ मज़ेदार मीम्स:

Me and my bros every last piece of momo** #Mirzapur2 @YehHaiMirzapur pic.twitter.com/OQfSNA5wPj

#Mirzapur2

Girls when they see someone else is wearing same dress in party :- pic.twitter.com/rBS7mfhzNK

— स्वदेशी इंटरनेट एक्सप्लोरर #MI समर्थक (@explorerhoon) October 6, 2020