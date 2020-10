अगले 100 वर्ष में कैसे बदल जायेगी दुनिया, 60 डिग्री तापमान में रह पाओगे? देखें वीडियो

मार्च महीने में कोरोना के प्रकोप के शुरु होने के बाद भारत में नागरिकों की दुनिया ही बदल गई है। प्रि-कोविड और पोस्ट-कोविड दुनिया में बड़ा अंतर आ गया है। लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण, कामकाज का तरीका आदि बहुत कुछ पहले जैसा नहीं रहा। कोरोना महामारी की विभिषिका कब तक कायम रहेगी, कोई नहीं जानता। वैसे उम्मीद यह है कि वैक्सीन आने के बाद स्थिति सामान्य होगी।

खैर, यहां बात कुछ और करनी है। कोविड के कारण शायद लोगों के रहन-सहन और जीने का तरीका बदले, लेकिन दुनिया को उसके अस्तित्व काल से ही बदल रही है। और आगे भी बदलती जायेगी। वैसे वर्तमान में इस धरती पर विहार कर रहे आप और हम यह जानने को उत्सुक होंगे कि आने वाले 100 सालों में दुनिया में क्या बदलावा आ सकते हैं।

सोशल मीडिया पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कासवान ने एक रोचक वीडियो साझा किया है। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा तैयार किये गये इस वीडियो में अगले 100 वर्षो में दुनिया में आने वाले बदलावों को रोचक ढंग से पेश किया गया है। वीडियो आप खुद ही देख लीजिये, लेकिन सरसरी तौर पर बताएं तो 2030 के बाद के दशकों में बर्फ पिघलने, घटती खेत-पैदाशों के कारण लोगों में भूखमरी, जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल ढाई लाख अतिरिक्त लोगों की मौत, बांग्लादेश, वियेतनाम, थाईलैंड में हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही से लोगों का पलायन, पीने के पानी की किल्लत जैसे चीजें उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा आर्कटिक जहां साल पर ढकी रहने वाली बर्फ की चादरें ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखेंगी। मैक्सिको की खाड़ी में समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, कई जगहों पर साल के दस दिनों में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक चले जाने जैसी विषमताओं का सामना मनुष्यों को करना पड़ेगा।

With business as usual, this is how world will look like in next 100 years. Must watch. @wef pic.twitter.com/Mwsre6I8Xd

