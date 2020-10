क्या आपने इस मटकावादक- संगीतकार की खास कला का आनंद उठाया?

सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार जैसा है। एक ओर जहाँ लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करते है वही कुछ लोग इसका अच्छा उपयोग करते है। लोग सोशल मीडिया के सहारे कुछ प्रतिभाशाली लोगों को उनके सही स्थान टक पहुंचाते है। हाल ही में एक वीडियो में दक्षिण भारतीय कर्नाटक शास्त्रीय संगीत परंपरा के पारंपरिक पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट घाटम से संगीत वादन करते देखा जा सकता है। टिश्रा नादाई म्यूजिकल गेट में एक ‘मिट्टी के बर्तन’ पर बीट्स को उकेरते हुए, भारत के प्रशंसित परिकल्पनाकार घाटम गिरिधर उडुपा को अपने संगीत पर अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए देखा जा सकता है। View this post on Instagram Groove in Tishra Nadai! #Ghatam #GhatamUdupa #TishraNadai #Triplets #Bengaluru A post shared by Ghatam Giridhar Udupa (@ghatamudupa) on Sep 22, 2020 at 2:23am PDT प्रसिद्ध संगीतकार ने “ग्रूव इन तिश्रा नादई” क्लिप के कैप्शन में लिखा, जो उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया था। इस वीडियो को देखे जाने की संख्या अब 17 मिलियन को पार कर गया है। मिट्टी के बर्तन घट या मटके को पकड़े हुए, संगीतकार […]