पृथ्वी का स्वर्ग! अभिनेता रितेश द्वारा साझा किया वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कई दिलचस्प वीडियो वायरल होते रहते हैं। ये वायरल वीडियो कभी-कभी दिल खुश कर जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर साझा हो रहा है जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। प्रकृति से जुड़े कई रोमांचक वीडियो हम आए दिन देखते रहते है और अब ऐसा ही एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है।

दरअसल रितेश देशमुख ने अपने ट्विटर पर बोलीविया का एक वीडियो साझा किया है। बोलीविया मध्य दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यह वीडियो बोलीविया के सालार दे उयूनी का है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ ऐसा लगता है मानो यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन हुआ हो! अभिनेता रितेश देशमुख ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, बोलीविया से सालार दे उनी का यह वीडियो। एक ऐसी जगह जिसके लिए कहा जाता है जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। यहां हवा पूरे साल नमकीन और शुष्क होती है, लेकिन बारिश के मौसम में यह का नमक एक तरह का दर्पण बन जाता है, जो पूरे परिदृश्य का प्रतिबिंब दर्शाता है।

Salar de Uyuni in Bolivia, it's a place where heaven and earth are said to meet. a natural open-air deposit of salt, remains completely dry most of the year. But in their rainy season,the salt flat becomes a kind of mirror that reflects the entire landscape seen on the ground. pic.twitter.com/CSSp5R53EY

