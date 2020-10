ट्वीटर पर ट्रेंड हुआ ‘बाबा का ढाबा’, मटर पनीर पर टूट पड़े दिल्लीवासी

माना जाता है कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। सोशल मीडिया एक ही दिन में यह किसी को भी स्टार बना देता है तो कभी-कभी रातोंरात अर्श से फर्श पर भी ले आता है। इसका जीवंत उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक छोटे से ढाबा चलाने वाले वृद्ध दंपति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह बिक्री न होने और काम पर परेशानी की बात पर भावुक हो गया।

This video completely broke my heart. Dilli waalon please please go eat at बाबा का ढाबा in Malviya Nagar if you get a chance 😢💔 #SupportLocal pic.twitter.com/5B6yEh3k2H — Vasundhara Tankha Sharma (@VasundharaTankh) October 7, 2020

लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोग उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज सब इस बुजुर्ग दंपति की मदद के लिए आगे आ रहे है।

24 घंटे में हुआ कमाल

एक बुजुर्ग दंपति मालवीय नगर में हनुमान मंदिर के सामने एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। इसी तरह का एक वीडियो कल शाम वसुंधरा नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया, जिसे 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

इस वीडियो में, बूढ़ा व्यक्ति अपनी स्थिति के बारे में बताते हुए रोने लगता है। वीडियो शूटर उनके भोजन की सराहना करते हुए लोगों से वहां जाने की अपील करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई।

साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने अपने तरीके से बुजुर्ग दंपति की मदद की है। सोमनाथ भारती द्वारा बाबा का ढाबा के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया।

.@RICHA_LAKHERA .@VasundharaTankh .@sohitmishra99 .@sakshijoshii .@RifatJawaid .@ShonakshiC .@TheDeshBhakt Visited "Baba Ka Dhaba" n hv done d needful to bring SMILE on their faces as promised. Will take care of them n I am starting a drive 2 take care of similarly placed people. pic.twitter.com/S9A94AmJxK — Adv. Somnath Bharti (@attorneybharti) October 8, 2020

वहीं, कई लोग अब खाने और इस दंपति की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा की कहानी ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वायरल हो रही है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। बाबा का ढाबा के बुजुर्ग दंपति की मदद के लिए नागरिकों के साथ-साथ बॉलीवुड अभिनेता भी आगे आ रहे हैं।

Let’s help put their smile back … our neighbour hood vendors need our help to ❤️🙏. https://t.co/X4RNcYOA9w — Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 8, 2020

हाल ही में, अभिनेत्री रवि टंडन ने इस वीडियो साझा करते हुए कहा, “जो कोई भी वहां खाये तो मुझे एक फोटो भेजे। मैं आपकी तस्वीर के साथ एक अच्छा संदेश साझा करूंगी।” रविना के अलावा कई बॉलीवुड कलाकार भी लोगों से वहां खाना खाने की अपील कर रहे हैं।

इन कलाकारों में स्वरा भास्कर, सुनील शेट्टी, सोनम कपूर जैसे कई सितारे शामिल हैं। बूढ़े व्यक्ति का वीडियो वायरल होने के बाद, आम लोग उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। साथ ही लोग उनकी मदद की अपील कर रहे हैं।