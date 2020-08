‘तारक मेहता’ की अंजली भाभी बदल गई हैं, देखें कौन हैं नई ग्लैमरस अदाकारा

सब टीवी के सबसे प्रसिद्ध और कॉमेडी टेलीविजन शो स्टार मेहता का उल्टा चश्मा पिछले बारह वर्षों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। शो के किरदारों ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। जेठालाल से लेकर नटुकाका तक के किरदारों ने लोगों को बहुत हंसाया है। हाल ही में इस शो को लेकर एक खबर सामने आई थी कि शो में तारक मेहता की पत्नी अंजलि मेहता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री नेहा मेहता ने शो को अलविदा कह दिया है। उनके जाते ही अभिनेत्री सुनैना फौजदार ने शो में उनके स्थान पर प्रवेश किया है। View this post on Instagram Iss saal Gokuldhaam vaasi kaise manayenge Ganesh utsav? Jaanne ke liye dekhte rahiye #TaarakMehtaKaOoltahChashmah Mon-Fri raat 8:30 baje, sirf Sony SAB par! A post shared by SAB TV (@sabtv) on Aug 27, 2020 at 8:33am PDT हाल ही में शो का नया प्रोमो रिलीज किया गया है। जिसमें नई अंजलि भाभी दिखाई दे रही हैं। प्रोमो में नई अंजलि भाभी को देखकर कुछ लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ लोग निराश हैं। प्रोमो […]