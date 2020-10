भले मानुसों की कमी नहीं, दिल्ली की श्याम रसोई देती है 1 रुपये में भरपेट भोजन

कोरोना महामारी ने दुनियाभर की आर्थिक तौर पर भले ही कमर तोड़ दी हो, लेकिन इंसानियत अभी भी जिंदा है और समय समय पर इसका उदाहरण देखने को मिल ही जाता है। कोरोना संक्रमण के शुरू होने के बाद बहुत से लोग लोगों की मदद करने के लिए सामने आए। ये सभी अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही बड़े नामों में एक और नाम सामने आया है प्रवीण गोयल का।

दिल्ली में प्रवीण गोयल एक ऐसी रसोई चलाते है जहां जरुरतमंदों को महज 1 रुपये में भरपेट खाना खा सकते है। जी हां, दिल्ली के प्रवीण गोयल नांगलोई इलाके में शिव मंदिर के पास ‘श्याम रसोई’ चलाते हैं। इस रसोई की खासियत है कि यहां कोई भी शख्स सिर्फ रुपये में पेट भरके खाना खा सकता है। और हां, वो एक रुपये भी इसलिए लेते हैं ताकि लोग खाने को मुफ्त समझकर बर्बाद न करें। सोशल मीडिया पर प्रवीण गोयल के इस नेककाम की खूब तारीफ हो रही है।

पिछले दो महीनों से श्याम रसोई चला रहे 51 वर्षीय परवीन कुमार गोयल ने मीडिया को बताया, “हम यहां हर दिन 1,000 से 1,100 लोगों को खाना खिलाते हैं और तीन ई-रिक्शा के माध्यम से इंद्रलोक, साई मंदिर जैसे आस-पास के इलाकों में पार्सल भी उपलब्ध कराते हैं। श्याम के रसोइ से कुल मिलाकर लगभग 2,000 दिल्लीवासी यहाँ भोजन करते हैं।”

Delhi: 'Shyam Rasoi', near Shiv Mandir in Nangloi is serving food to people at Re 1.

Praveen Goyal, owner says "People donate in kind & help financially. Earlier the cost of food was Rs 10, but we reduced it to Re 1 to attract more people. At least 1,000 ppl eat here each day." pic.twitter.com/QKJ3htAsQN

— ANI (@ANI) October 11, 2020