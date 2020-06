‘मिशन मंगल’ की प्रेस कॉफ्रेंस में अक्षय कुमार का यह मजाक आपको पसंद आयेगा

अक्षय कुमार अपने सेन्स ऑफ ह्यूमर के लिये जाने जाते हैं। विगत दिनों दिल्ली में उनकी फिल्म ‘मिशन मंगल’ की आयोजित पत्रकार परिषद में भी एक रोचक वाकया देखने को मिला।

हुआ हूं कि अक्षय कुमार सहित अन्य कलाकारों के साथ पत्रकार परिषद चल रही थी। सामने मेज पर सभी मीडियाकर्मियों के माईक रखे हुए थे। किसी पत्रकार ने पत्रकार वार्ता रिकॉर्ड करने के लिये अपना मोबाईल रखा हुआ था। तभी अचानक मोबाईल पर घंटी बज गई। पत्रकार के किसी मित्र कृष्‍णा का फोन था। अक्षय कुमार ने मजाक-मजाक में पत्रकार वार्ता रोक कर फोन ऊठा लिया और सामने कृष्‍णा से बातचीत शुरू कर दी। साथी कलाकारों की हंसी छूट गई। शायद कृष्‍णा भी काफी लकी रहे कि उनको अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार से बात करने का मौका मिल गया। देखें वीडियो।

During movie #MissionMangal press conference, a reporter kept his phone for audio recording and forgets to keep it on aeroplane mode… Akshay Kumar @akshaykumar receives call as the phone starts ringing…. @taapsee @vidya_balan @sonakshisinha #funnymomentsDuringPressConference pic.twitter.com/DuZ6RT82bV

दिल्ली में फिल्म की स्पेश्यल स्क्रिनिंग के बाद अक्षय कुमार ने ट्वीट करके कहा कि मिशन मंगल यात्रा इस विशेष स्क्रिनिंग के साथ खुबसूरत साथी कलाकारों की उपस्थित में अपने अंजाम तक पहुंची। लेकिन हमने विद्या बालन को काफी मिस किया।

Ended the #MissionMangal journey with a special screening with these lovely ladies in Delhi last night, missed the loveliest @vidya_balan . I’m sure I can say this on behalf of all of us…it’s a film we are all extremely proud of ❤️Now over to you guys 🙏🏻 pic.twitter.com/ULRvhsddQ7

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 14, 2019