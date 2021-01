यामी ने टीवी कॉमर्शियल से फिल्मों तक के सफर को याद किया

मुंबई, 27 जनवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने टेलीविजन कॉमर्शियल के दिनों से हिंदी सिनेमा तक के अपने मौजूदा सफर को याद किया। यामी ने इंस्टाग्राम पर एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्हें अभिनेत्री असिन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए देखा जा सकता है। उन्हें और असिन को बैकग्राउंड आर्टिस्ट के रूप में टीवीसी के लिए शूटिंग करते देखा जा सकता है। यामी साड़ी पहनी हुई हैं। उन्होंने कहा, “इस तस्वीर को देखकर खुशी महसूस होती है। यह मेरा जन्मदिन था और मेरी मां दूर बैठी हुई थी और सुबह से मेरा काम देख रही थी।” इस बीच, यामी ने बुधवार को यह खबर साझा की कि उन्होंने अपनी आगामी हॉरर कॉमेडी फ्लिक भूत पुलिस की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म के सह-कलाकार सैफ अली खान, जैकलीन फर्नाडीज, अर्जुन कपूर और जावेद जाफरी हैं और इसका निर्देशन पवन कृपलानी ने किया है। View this post on Instagram A post shared by Yami Gautam (@yamigautam)