ब्लैक एंड व्हाइट टोन के बारे में यामी गौतम ने की खास पोस्ट

मुंबई, (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने बुधवार को यह कहते हुए एक मोनोक्रोम तस्वीर पोस्ट की कि ब्लैक और व्हाइट टोन में कुछ ऐसा है, जो उन्हें लुभाता है। यामी ने इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम तस्वीर पोस्ट की। इमेज में वह शर्ट और स्कर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं। वह कैमरे से काफी दूर हैं और गहराई से कुछ सोचते हुए नजर आ रही हैं। यामी ने पोस्ट को कैप्शन दिया, “ब्लैक एन व्हाइट टोन के बारे में कुछ खास।” View this post on Instagram A post shared by Yami Gautam (@yamigautam) बता दें कि यामी ने हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत पुलिस’ की शूटिंग पूरी कर ली है। इसमें उनके साथ सैफ अली खान, जैकलीन फर्नांडीज, अर्जुन कपूर और जावेद जाफरी हैं। फिल्म का निर्देशन पवन कृपलानी कर रहे हैं। इसके बाद यामी अगली फिल्म ‘दासवी’ में नजर आएंगी।