योयो हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ी, महिला आयोग ने इस गीत के विरुद्ध मामला दर्ज किया

मशूर रैपर यो यो हनी सिंह अपने हालिया एक गीत के कारण विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। खबर है कि हनी सिंह के एक गाने को लेकर पंजाब राज्य महिला आयोग काफी गंभीर हो गया है। गीत में, महिलाओं के लिए कथित अशलील बोलों के संबंध में महिला कमिशन द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है।

खबरों के मुताबिक, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने इस संबंध में एक पत्र लिखा है और हनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मनीषा ने पंजाब के गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। इस बारे में, मनीषा गुलाटी ने समाचार एजेंसी को बताया कि, “हमने पुलिस को बताया है कि” वो मखना गीत” में महिलाओं के लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए सिंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

Manisha Gulati, Chairperson Punjab State Women Commission on notice sent to singer Honey Singh over his song ‘Makhna’: Vulgar language has been used in song for women. We have taken suo-moto action. FIR will be registered soon. I hope state govt will also take action against him pic.twitter.com/vrEIbVlET8

— ANI (@ANI) July 3, 2019