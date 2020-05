क्या कोरोना के कारण सिनेमा उद्योग का ट्रेंड भी बदल जायेगा? अमिताभ-आयुष्मान की इस फिल्म से संकेत तो मिल गये हैं!

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोरोनाकाल में जारी लॉकडाउन से सिनेमा व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म गुलाबो सिताबो को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज करने की घोषणा हुई है। इस बात से अब थिएटर मालिक खफा हो गए हैं।

निदेशक शूजित सरकार की ये फिल्म 12 जून को रिलीज की होना है और इस बात से इनोक्स मल्टीप्लेक्स खुश नहीं है। बिना प्रोडक्शन हाउस या फिल्म का नाम लिए बिना इनोक्स ने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऐसा करना काफी असहज करने वाला है। इसमें लिखा गया है, ‘इनोक्स एक प्रोडक्शन हाउस के अपनी फिल्म को थिएटर के बजाए सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के फैसले की निंदा करता है। प्रोडक्शन हाउस का ऐसा फैसला करना असहज और चकित करने वाला है।’

#INOX issues strong statement on #GulaboSitabo hitting #OTT before theatrical release. @INOXMovies urges “producers not to skip theatrical run and stay with age-old and established windowing pattern.” pic.twitter.com/djGCYqoWmM

— Sreedhar Pillai (@sri50) May 14, 2020