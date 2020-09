जब कंगना रनौत ने बनवाया अपनी कुलदेवी का मंदिर

कंगना रनौत आजकल फिल्मों के अलावा अन्य कारणों से चर्चा में हैं। कुछ संजीदा मुद्दे और कुछ राजनीति, इन्हीं के बीच मीडिया में चर्चा और बहस हो रही है। लोग कंगना रनौत के पक्ष में मोर्चे भी निकाल रहे हैं और खुलकर समर्थन भी दे रहे हैं। लोग कंगना के बारे में अधिक से अधिक जानना भी पसंद कर रहे हैं।

तो आईये, आपके साथ एक एक रोचक जानकारी शेयर करते हैं। कंगना का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है जिसमें उन्होंने स्वयं एक समाचार एजेंसी को इंटर्व्यू में बताया कि किस तरह उन्होंने रनौत लोगों की कुलदेवी अंबिका माता का मंदिर अपने वतन मंडी में बनवाया है। ये वीडियो किसी प्रशंसक ने ट्वीट पर साझा किया।

कंगना इस साक्षात्कार में बड़े विस्तार से बताती हैं कि उनकी मां को बचपन में बहुत स्वप्न आया करते थे जिसमें उन्हें कुछ बच्चियां और माता का रूप दिखता था। उनकी मां ने जब पंडितों का संपर्क किया जो उन्हें बताया गया कि जब स्वप्न में देवी का रूप दिखे तो कुलदेवी के दर्शन करने चाहिये। वे आगे कहती हैं कि उनकी कुलदेवी सुदूर उदयपुर में कहीं थी, तो उन्होंने कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। फिर जब खोजने का प्रयास भी किया तो मिली नहीं।

कंगना कहती हैं कि जब वे फिल्मों में आईं और अधिक यात्राएं करने लगीं तो उनकी मां ने उनसे कहा कि क्यों न वे अपनी कुलदेवी को ढूंढें। वे कहती हैं कि फिर उन्होंने उदयपुर के जगत गांव में 1200 वर्ष पुराने अंबिका माताजी के मंदिर में दर्शन किये। वहीं से हुई प्रेरणा के बाद अपने वतन में सभी रनौतों के दर्शन लाभ के लिये उन्होंने अपनी कुलदेवी अंबिका माजा का मंदिर बनवाया और अपने वंश और स्थानीय लोगों को समर्पित किया।

@KanganaTeam see this video of yours when you visited Udaipur. And you build kuldevi Ambika Mata temple in Jagat Village. May Mata Ambika bless you and give strength to fight shav sena. pic.twitter.com/B7qatZE6zR

— Naughty Sonjay Raut (@Cyber_Hunnt) September 11, 2020