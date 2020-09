जब भैंसों के झुंड ने शेरों को खदेड़कर सीखाया कि एकता में शक्ति होती है!

भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुसांता नंदा सोशल मीडिया और विशेषकर ट्वीटर पर काफी सक्रिय रहते हैं। उनकी अधिकांश पोस्ट वन्य जीवों के जीवन, व्यवहार से जुड़ी रहती हैं। लेकिन सभी पोस्ट बड़ी रोचक और अपने आप में कोई न कोई संदेश लिये होती है।

शुक्रवार को सुसांता नंदा ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो किसी सफारी पार्क का प्रतीत होता है। वीडियो लेने वाला शख्स सफारी पार्क की सैर पर है और अपने बंद वाहन की काच की खिड़की से शूट करता नजर आ रहा है।

लेकिन यहां रोचक बात उसके कैमरे में कैद हुआ लम्हा और उसमें झलकता संदेश है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल के मिट्टी की पगडंडी पर कुछ शेर आराम फरमा रहे हैं, कुछ इधर-उधर घूम रहे हैं। तभी दूर से हवा में धूल उड़ती और किसी झुंड के आने की आवाजें आने लगती हैं। शेरों का ध्यान भी उड़ती धूल पर जाता है। तभी धूल में से भैंसों का विशाल झुंड नजर आता है। भैंसो ने शेरों को देख लिया है और वे उन्हें भगाने के इरादे से एक साथ उनकी तरह कूच करते नजर आते हैं। पहले ये वीडियो पर एक नजर कर लेंः

Battle of Waterloo for lions…

United buffalo heard outgunning the lion pride.

( Shared by Erik Solheim) pic.twitter.com/6qRpBRIsxe

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 25, 2020