नए साल का ये कैसा तोहफा!?, दीपिका पादुकोण के सोशल मीडिया एकाउंट्स पर शून्य पोस्ट!

प्रशंसक अटकलबाजी में जुटे, क्या हैक तो नहीं हो गए एकाउंट्स?

साल 2021 की शुरुआत ही एक अजीबोगरीब खबर के साथ हुई है। अब इसे साल 2021 की शुरुआत कहे या 2020 का अंत पर जो हुआ है वो सबकी सोच से परे है। दरअसल सोशल मीडिया पर काफी सक्रीय रहने वाली दीपिका पादुकोण ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से सभी तरह की पोस्ट डिलीट कर दी हैं। इसके बाद लोग तरह तरह के कयास लगने लग गए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि सभी पोस्ट दीपिका ने ही हटाए हैं या किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है।

वैसे तो बाद में दीपिका ने अपने फैन्स को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट किया हैं लेकिन फिलहाल उन्होंने सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट करने का कारण नहीं बताया। गौरतलब है कि बीते दिनों में फराह खान और विक्रांत मैसी समेत कई बॉलीवुड कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैक होने की खबरें आई थी। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि दीपिका का भी अकाउंट हैक किया गया है।

Why I have strong feelings that @deepikapadukone hasn't deleted her all instagram posts rather she just archived them.

Something bigger is on the way??

— Ashok Bishnoi (@bishnoiaji) December 31, 2020