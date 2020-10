वायरल हुआ नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह का वैडिंग कार्ड

अपनी आवाज के जादू से बॉलीवुड में अपना स्थान जमाने वालो नेहा कक्कर आजकल अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी लाइमलाइट में है। कुछ दिनों पहले ही नेहा ने पंजाबी सिंगर रोहन प्रीत के साथ खुद के रिलेशन में होने की बात का स्वीकार इंस्टाग्राम पर किया था। जिसके बाद से उनके फैंस दोनों की शादी की तारीख का इंतजार कर रहे है। View this post on Instagram Repost by @gosipgiriblog @nehakakkar @rohanpreetsingh #NehaKakkar #RohanPreetSingh #NehuDaVyah #NehuPreet A post shared by Preeti sahu (@neheartpreeti) on Oct 16, 2020 at 9:54pm PDT सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है वेडिंग कार्ड जहां एक तरफ नेहा और रोहन के शादी की तारीख का फैंस को इंतजार है। तभी दोनों के एक फैन क्लब द्वारा इंस्टाग्राम पर एक शादी का कार्ड शेयर किया गया है। जिसमें नेहा और रोहन की शादी की तारीख बताई गई हैं। हालांकि नेहा या रोहन द्वारा अभी सी बारे के कुछ कहा नहीं गया है, ऐसे में यह वेडिंग कार्ड असली है या फोटोशॉप किया हुआ वह भी एक राज है। https://www.instagram.com/p/CGguDfnBfN-/?utm_source=ig_web_copy_link बता दे की जब से नेहा […]