देखें कंगना ने साझा किया है मोटिवेशनल वर्कआउट वीडियो और जीवन का मंत्र

मुंबई, 7 जनवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने गुरुवार को अपना लाइफ मंत्रा साझा किया है। इसमें उन्होंने सेहत से कभी भी समझौता न करने की बात कही और साथ ही अस्वास्थ्यकर आदतों और निराशावादी लोगों से दूर रहने की भी सलाह दी। कंगना ने ट्विटर पर एक मोटिवेशनल वर्कआउट वीडियो के साथ अपने इस मंत्र को साझा किया, जिसमें वह पाइलेट्स करती हुई नजर आ रही हैं।

वीडियो को कैप्शन देते हुए अभिनेत्री ने कहा है, “अर्ली मॉर्निग फिटनेस रूटीन। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जो फिट है वो हिट है। अपनी सेहत के साथ कभी भी समझौता न करें और अस्वास्थ्यकर आदतों और निराशावादी लोगों से दूर रहे। अच्छे लोगों की संगत में रहे। अगर आप शारीरिक तौर पर उन्हें अपने पास नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें किताबों या उनकी कही गई बातों व शिक्षाओं में ढूंढ़े।”

Early morning fitness routine. Remember one thing in life jo fit hai woh hit hai, never compromise on your health, stay away from unhealthy habits and pessimistic people. Stay in the company of great beings if you don’t find them physically find their books or teachings 🙏 pic.twitter.com/9Wp1qy6MIc

