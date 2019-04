कलंक के ट्रेलर लाँच होते ही सोशियल मीडिया पर मचा धमाका, जानें क्यों

बॉलिवुड की इस साल की एक और ऐसी फिल्म जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कलंक का ट्रेलर आज लाँच हो गया है। फॉक्स स्टार स्टुडियोज़ की इस फिल्म के निर्माता धर्मा प्रोडक्शन्स तथा नाडियादवाला ग्रैंडसन ऐंटरटेनमेंट है। फिल्म में लीड रोल में वरुण धवन, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त तथा माधुरी दिक्षित हैं। देखें ट्रेलर

फिल्म का ट्रेलर जैसे ही रिलीज़ हुआ इसने सोशियल मीडिया पर धूम मचा दी। धूम मचाने का कारण ट्रेलर का अच्छा होना तो था हि। पर ट्रेलर के लाँच होते ही सोशियस मीडिया पर ट्रेलर से जुड़े दृष्य तथा डायलोग्स के जम कर मीम्स बने और यह मीम्स खूब तेजी से बढ़ने तथा फैलने लगे।

बता दें कि मीम्स फोटो तथा वीडियो के फॉर्म में कोई हास्य उत्पन्न करने वाला दृष्य होता है। जिसमें हम किसी दृष्य का जोक बनाते हैं। सोशियल मीडिया पर मीम् बहुत ही चर्चित हैं। इस फिल्म के कुछ इस प्रकार मीम बने और फैले के लोगों को कुछ ही समय में पता चल गया कि कलंक का ट्रेलर लाँच हुआ है। देखें ऐसे ही कई मीम्स

