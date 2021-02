वरुण शर्मा हुए 30 साल के, जन्मदिन पर भी किया काम

मुंबई, 4 फरवरी (आईएएनएस)| वरुण शर्मा गुरुवार को 30 साल के हो गए हैं और अभिनेता के लिए यह वर्किं ग बर्थडे रहा। वरुण इस समय रोहित शेट्टी की ‘सर्कस’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। जन्मदिन के दिन काम करने को लेकर उन्होंने आईएएनएस से कहा कि वे हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा, “मेरे लिए यह साल अच्छा रहा। एक तरफ मैं अपने जन्मदिन के दिन अपनी मां के साथ भी रहा और रोहित सर के साथ शूटिंग भी की। जन्मदिन के दिन काम करना एक ऐसी चीज है, जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं और मुझे इस साल भी ऐसा करने का मौका मिला।” वरुण ने इस साल कई फिल्में दी हैं। अब वह ‘रूहीआ़फ्जा’ में दिखाई देंगे। साथ ही ‘सर्कस’ के बाद वह लोकप्रिय फ्रेंचाइजी ‘फुकरे’ पर काम शुरू करेंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर वरुण ने इंस्टाग्राम पर अपनी बर्थड़े की फोटो शेयर की हैं। जिसमें उनकी माता उन्हे केक खिलाते हुये नजर आ रही हैं। View this post on Instagram A post shared by Varun Sharma (@fukravarun)