वरुण धवन ने शेयर की नताशा से शादी की तस्वीरें; क्या आपने देखी

मुंबई, 25 जनवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड स्टार वरुण धवन ने रविवार की शाम नताशा दलाल के साथ अपनी शादी की पहली तस्वीर शेयर की। अभिनेता ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर नवविवाहित जोड़े की तस्वीर एक शॉर्ट कैप्शन नोट के साथ पोस्ट की। वरुण ने इस इमेज को कैप्शन दिया, ‘लाइफ लॉन्ग लव अब ऑफिशियल हो गया।’ View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn) वरुण और नताशा ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में रविवार को अलीबाग में शादी कर ली। विवाह समारोह में करण जौहर, जोआ मोरानी, कुणाल कोहली और शशांक खेतान सहित दूल्हे के फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा दोस्त मौजूद थे। वरवधू ने मीडिया के लिए लड्डू भी भेजे जो उन्हें समारोह स्थल के बाहर क्लिक करने का इंतजार कर रहे थे। रविवार को होने वाली शादी के लिए विवाह स्थल अलीबाग के मेंसन रिसोर्ट में समारोह 22 जनवरी से ही चल रहा था।