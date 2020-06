प्रभास की मल्टीस्टारर फिल्म साहो के लिए दर्शक पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं। यूएई में बुधवार को फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। वहां के फिल्म समीक्षकों ने प्रभास की साहो को 4 स्टार दिए और एक्शन थ्रिलर फिल्म की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के बाद, साहो के साथ अब नकारात्मक समीक्षा भी हो रही है। विदेशों से मिली समीक्षाओं के अनुसार लोग प्रभास की साहो को बोरिंग कह रहे हैं।

एक भारतीय फिल्म वितरक ने प्रभास की साहो को नकारात्मक समीक्षा दी है। प्रभास की हिंदी डबिंग, श्रद्धा कपूर के प्रदर्शन और फिल्म की लंबाई की आलोचना की गई है। तो यूएई के फिल्म समीक्षकों के अनुसार, साहो का रनटाइम अधिक है। फिल्म में केवल एक्शन ही है। कहानी दमदार नहीं है। आलोचकों ने फिल्म की पटकथा और खलनायक के साथ फिल्म को बोरिंग बताया है। यह भी कहा कि फिल्म को केवल प्रभास और एक्शन दृश्यों के लिए देखा जा सकता है।

सेंसर बोर्ड के सदस्यों में से एक को साहो का पहला हाफ सामान्य और दूसरा हाफ अच्छा लगा। प्रभास की तारीफ की है और फिल्म के 30 मिनट के क्लाइमैक्स एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की है। लेकिन फिल्म के गीत, कहानी, रन समय और वीएफएक्स की गुणवत्ता खराब बताई।

>> Average 1st half >> Good 2nd half >> Positives :- Prabhas, Interval 20minutes, Climax 30

minutes action part 🔥 🔥 >> Negatives : – Songs, Routine Story, Runtime, Poor VFX (in couple of action scenes only)#Saaho #Saahoreview — Lab Reports (@Inside_Infos) August 28, 2019

#SaahoFeverEverywhere #Saahoreview #Saaho review:ALL ACTION AND NO MATTERthe film doesn’t have a strong story ..the screenplay is dead,no comedy,too much villains ,lengthy and boring ..WATCH IT ONLY FOR PRABHAS AND THE HEAVY ACTION SCENES ⭐️ ⭐️/5 #SaahoOnAugust30 @UV_Creations — adolfinc (@theadolfinc) August 28, 2019

हालांकि, दुबई के एक रिपोर्टर ने साहो फिल्म की शुरुआत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, पहली समीक्षा, प्रभास और श्रद्धा की केमिस्ट्री शानदार है। एक्शन फिल्म की यूएसपी है। प्रभास के स्टंट और संवाद भी बहुत अच्छे हैं। मास एंटरटेनर फिल्म 4 तारे।

#SaahoReview #Saaho grips u with interesting screenplay which gets muddled in between but races to the finish line with aplomb..#Prabhas is BONES BREAKER HIGH FLYING ACTION STAR

while @ShraddhaKapoor shines too..

Ending arc leading to climax will ensure BANG for ur BUCK.. 3.75/5 — Shubham C (@Shubham26383793) August 28, 2019

साहो भारत में 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म को अब तक की समीक्षाओं में मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म भारतीय दर्शकों को कितना मनोरंजन प्रदान करती है। फिल्म 350 करोड़ के भारी बजट के साथ बनाई गई है। साहो का सुपरहिट होना फिल्म निर्माताओं के लिए बहुत जरूरी है। यह फिल्म देशभर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी।