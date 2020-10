स्टॉक मार्केट के अरबों के घोटालेबाज हर्षद महेता पर बनी फिल्म ‘स्केम 1992’ का ट्रेलर रीलीज

बहुत दिनों से हंसल महेता के जिस वेबसीरिज का इंतजार था, अब वह फिल्म स्केम 1992 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में देश के स्टॉक मार्केट में अभी तक के सबसे बड़े घोटाले करनेवाले हर्षद महेता की स्टोरी बताई गई है। 1992 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में की गई घोटाले के कारण हर्षत महेता विवादों में आए थे। हंसल की यह वेबसीरिज सोनी लाइव पर रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर भी बहुत अच्छा है। वेबसीरिज के ट्रेलर में हर्षद महेता के रोल में आपको गुजराती कलाकार प्रतीक गांधी दिखेंगे। This is the script of Scam 1992 – The Harshad Mehta Story. Only 500 pages 😁 pic.twitter.com/4K1WKiYtU2 — Sumit (@SumitPurohit) October 1, 2020 प्रतिक ने गुजराती फिल्मों के अलावा कई हिन्दी फिल्मों में भी अभिनय किया है। फिल्म के डायलोग्स की फैन्स में बहुत चर्चा चल रही है। यह वेब सीरिज 9 अक्टूबर से सोनी लिव पर देखा जा सकेगा। हंसल महेता ने अपने ट्विट में कहा कि 550 पन्ने की वेबसीरिज की इस स्क्रीप्ट में 170 से अधिक किरदार हैं और 200 से अधिक लोकेशन है। […]