कल 11 अक्टूबर को महानायक का 78वां जन्मदिन, जानें आज क्या बोले अमिताभ!

सदी के महानायक और बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कल 11 अक्टूबर को अपना 78वा जन्मदिवस मनाने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी के 78 साल पूरे कर लेंगे। हालांकि इस साल उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी कैंसल कर दी है। बच्चन परिवार के एक नजदीक के सूत्र से पता चला है को कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। बल्कि इस बार वह अपना जन्मदिवस बिल्कुल सादगी से मनाएंगे।

चाहने वालों की भीड़ ना हो इसलिये जलसा पर रहेगा पुलिस बंदोबस्त

हर साल बच्चन साहब को जन्मदिवस की बधाईयां देने के लिए उनके बंगले के बाहर लाखों लोगो की भीड़ जमा होती है। इस बार भी भीड़ ना हो पाए इसके लिए पुलिस ने पहले ही बंगले के बाहर बंदोबस्त कर दिया है, जिससे को लोगों की भीड़ जमा ना होने पाए।

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। अपनी जन्मदिन पूर्व संध्या पर उन्होंने ट्वीट करके कौन बनेगा करोड़पति के सैट की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। बाबूजी कहते थे, ‘जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है!’

T 3686 – … at work .. KBC from 9 am to 9 pm .. then here , at recording .. till beyond midnight .. बिना मेहनत के जीवन में कुछ मिलता नहीं ।

बाबूजी कहते थे " जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है " 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/MuLclny2mk

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 10, 2020