आज के Amazon Quiz Answers : जीतें – Sony Portable Party Speakers

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Sony Portable Party Speakers

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

Abdul Rashid Kalas of Jammu & Kashmir police has been awarded which gallantry award posthumously?

The answer is- Kirti Chakra

Question 2 of 5:

Which city has won the cleanest city award in the Swachh Survekshan 2020 survey?

The answer is- Indore

Question 3 of 5:

The Gwalior-Chambal Expressway will be renamed after which former Prime Minister of India?

The answer is- Atal Bihari Vajpayee

Question 4 of 5:

Solar Energy Corporation of India Ltd. is a company incorporated under which ministry?

The answer is- Ministry of New and Renewable Energy

Question 5 of 5:

Recently expanded to the border and coastal districts, which of these is the youth wing of Indian Armed Forces?

The answer is- National Cadet Corps

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें