आज के Amazon Quiz Answers : जीतें – Rs.20,000 Amazon Pay Balance

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Rs.20,000 Amazon Pay Balance

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

By what name do we better know the peace agreement initiated on on August 13, 2020 between UAE and Israel?

The answer is- Abraham Accord

Question 2 of 5:

Who is the only Paralympic gold medalist among the people to win the Rajiv Gandhi Khel Ratna award in 2020?

The answer is- Mariyappan Thangavelu

Question 3 of 5:

Pandit Jasraj, the legendary Indian classical vocalist, who recently passed away, belonged to which gharana?

The answer is- Mewati Gharana

Question 4 of 5:

Which Indian giant recently acquired a majority stake in the e-pharma site Netmeds?

The answer is- Reliance

Question 5 of 5:

India’s first ‘air bubble’ agreement in South Asia will be established with which country?

The answer is- Maldives

