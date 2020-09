आज के Amazon Quiz Answers : जीतें – OnePlus 8 Pro

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : OnePlus 8 Pro

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

Dronacharya awardee Gaurav Khanna, is the head coach of which Indian team, that has performed glorious feats in recent years?

The answer is- Para-Badminton

Question 2 of 5:

Ashok Lavasa, who has been named the new vice-president of the Asian Development Bank, formerly served in which of the following posts?

The answer is- Election Commissioner

Question 3 of 5:

Which zoo has become the second Indian zoo to house the African cheetah, the fastest land animal?

The answer is- Mysuru zoo

Question 4 of 5:

Which organisation has recently announced that it would deploy ‘Ninja UAVs’ for surveillance and security purposes?

The answer is- Indian Railways

Question 5 of 5:

Bayern Munich won the Champions League Final by defeating which of these teams?

The answer is- Paris-Saint Germain

